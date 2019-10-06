Флоренция, Италия, , 15:44 — REGNUM Футбольный клуб «Фиорентина» переиграл с минимальным счетом команду «Удинезе» в матче седьмого тура итальянской футбольной Серии А.

Игра проходила на поле стадиона «Артемио Франки» во Флоренции и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного в матче мяча стал сербский форвард «Фиорентины» Никола Миленкович, который забил свой мяч на 72-й минуте встречи.

Отметим, по итогам игры «Фиорентина» набрала 11 очков, что позволяет ей занимать шестое место турнирной таблицы итальянской футбольной Серии А. У «Удинезе» 7 очков и четырнадцатая строчка.