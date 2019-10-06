Мадрид, , 15:30 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Реал» ищет подходящую кандидатуру для замены своего валлийского форварда Гарета Бэйла. Об этом 6 октября сообщает Don Balon.

По данным источника, руководство мадридского клуба рассматривает на замену Бэйлу бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, так как главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не видит валлийского футболиста в команде.

Также этим клуб намерен усилить свою линию атаки и рассматривает на замену Бэйлу именно бразильца потому что Жезус недоволен своим нынешним положением в «МС».

Отметим, в нынешнем сезоне Габриэль Жезус сыграл за «МС» в четырех матчах и отметился в них 2 голами.