Прага, , 15:01 — REGNUM Бывший чешский форвард нижнекамского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Андрей Нестрашил намерен продолжить свою игровую карьеру в составе магнитогорского «Металлурга». Об этом 6 октября сообщает hokej.cz.

По данным источника, в настоящее время 26-летний хоккеист играет за чешскую команду «Оцеларжи» и руководство магнитогорского клуба уже пыталось подписать с ним контракт летом, однако тогда это не получилось.

«В субботу мы договорились с представителями Магнитогорска, что Андрей подпишет контракт до конца сезона», — приводит hokej. cz слова агента Нестрашила Владимира Вуйтека.

Также агент отметил, что игрок в самое ближайшее время едет в Россию чтобы влиться в команду и что в случае, если не возникнет никаких осложнений, уже 7 октября он сыграет в матче с «Салаватом Юлаевым».

Отметим, Андрей Нестрашил сыграл за «Нефтехимик» в КХЛ 109 матчах и набрал в них 56 (19 шайб + 37 результативных передач) очков. Также чешский нападающий выступал в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе клубов «Детройт Ред Унигз» и «Каролина Харрикейнз» и в 128 матчах в лиге набрал 48 (17 шайб + 31 результативных передач) очков.