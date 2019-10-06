Штутгарт, Германия, , 14:34 — REGNUM Женская российская сборная по гимнастике смогла квалифицироваться в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике, проходящего в Штутгарте.

В составе российской женской сборной выступали Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова, Анастасия Агафонова и Ангелина Мельникова, в финале квалификации они смогли набрать 160,080 балла, что стало третьим результатом.

Первое место заняла женская команда США с результатом 174,205 балла, второе — у женской сборной КНР, набравшей 169,161 балла.

Кроме этого, Ангелина Мельникова (4-й результат, 56,599 балла) и Лилия Ахаимова (12-й результат, 54,932 балла) прошли в финал индивидуального многоборья. Победу в квалификации одержала представительница США Симона Байлз (59,432 юалла).

Также Мельникова вышла в финал индивидуальных упражнениях в вольных упражнениях (4-й результат, 14,100 балла) и на брусьях (8-й результат, 14,700 балла). При этом Ахаимова (6-й результат, 13,933 балла) прошла в финал вольных упражнений, а Дарья Спиридонова (2-й результат, 15,016 балла) пробилась в финал упражнений на брусьях.

Отметим, мировое первенство по спортивной гимнастике продлится в Штутгарте с 4 по 13 октября.