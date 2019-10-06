Ливерпуль, Великобритания, , 14:59 — REGNUM Сенегальский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане считает, что его команда заслуженно выиграла в матче восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с командой «Лестер». Его мнение на эту тему 6 октября приводит BT Sport.

«Нужно просто признать, что мы заслужили победу», — заявил 27-летний футболист.

Также он подчеркнул, что главное — это взятые три очка, а не усталость игроков после матча.

Кроме этого, игрок отметил, что важно было управлять игрой, но это было непросто, потому что «Лестер» очень хорошая команда.

«Они сравняли (счёт. — прим. ред.), но в футболе важно никогда не сдаваться. Это мы и пытались сделать всей командой», — рассказал Садио Мане.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ливерпуль» обыграл команду «Лестер» в матче восьмого тура АПЛ со счетом 2:1. По итогам восьми туров ливерпульская команда одержала восемь побед и лидирует в турнирной таблице АПЛ.