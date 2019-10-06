Санкт-Петербург, 6 октября 2019, 14:22 — REGNUM Северная столица снова открылась для Международного фестиваля боевых искусств «Кубок Балтийского моря», который проходит с 4 по 6 октября в КСК «Сибур-Арена». Спортивная программа включает Всероссийский турнир по тхэквондо, Открытый Чемпионат Европы по хапкидо и Кубок Генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге по тхэквондо. Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает, как прошли первые дни фестиваля.

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (слева). Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Инструктаж
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Юные борцы
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Это масштабное спортивное состязание началось с личных соревнований по тхэквондо (пхумсе, спарринги) и соревнований Открытого Чемпионата Европы по хапкидо.

Юные спортсмены
Юные спортсмены
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Болельщики
Болельщики
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (слева). Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-центр фестиваля, на чемпионате в 5 дисциплинах хапкидо — спарринг, фристайл, демонстрация приемов самообороны, спарринг на коротком оружии, командная демонстрация техники — разыграно 80 комплектов наград. Соревнования проходили во всех возрастных категориях: дети, юниоры, взрослые, ветераны старше 41 года.

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (слева). Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (слева). Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Награды ждут своих героев
Фестивальное шоу
Награды ждут своих героев (слева). Фестивальное шоу (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

В младшей возрастной категории хапкидо в основном соревновались российские спортсмены. Конкуренцию им составили хапкидоины из Греции и Индии. Среди взрослых конкуренция была существенно выше. Первые места взяли хапкидоины России, США, Финляндии и Германии. Призерами стали представители Франции, Австрии, Хорватии. Награды чемпионам вручал Николай Волуев.

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Николай Валуев
Николай Валуев
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Николай Валуев награждает победителей
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Николай Валуев награждает победителей
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Николай Валуев, Демид Момот
Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Я не сомневаюсь, что чемпионат, проведённый в Петербурге, войдёт в историю крупнейших мировых турниров боевых искусств», — отметил главный судья соревнований, президент Международной Дан Федерации хапкидо, грандмастер Герхард Агринц.

Напоминаем, что Международный фестиваль боевых искусств «Кубок балтийского моря» проходит в Петербурге ежегодно с 1997.

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря». Николай Валуев, Демид Момот
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря»
Андрей Пронин © ИА REGNUM

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