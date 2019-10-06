6 октября 2019 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Северная столица снова открылась для Международного фестиваля боевых искусств «Кубок Балтийского моря», который проходит с 4 по 6 октября в КСК «Сибур-Арена». Спортивная программа включает Всероссийский турнир по тхэквондо, Открытый Чемпионат Европы по хапкидо и Кубок Генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге по тхэквондо. Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает, как прошли первые дни фестиваля.

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (слева). Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Это масштабное спортивное состязание началось с личных соревнований по тхэквондо (пхумсе, спарринги) и соревнований Открытого Чемпионата Европы по хапкидо.

Юные спортсмены Андрей Пронин © ИА REGNUM

Болельщики Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (слева). Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-центр фестиваля, на чемпионате в 5 дисциплинах хапкидо — спарринг, фристайл, демонстрация приемов самообороны, спарринг на коротком оружии, командная демонстрация техники — разыграно 80 комплектов наград. Соревнования проходили во всех возрастных категориях: дети, юниоры, взрослые, ветераны старше 41 года.

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (слева). Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (слева). Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Награды ждут своих героев (слева). Фестивальное шоу (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

В младшей возрастной категории хапкидо в основном соревновались российские спортсмены. Конкуренцию им составили хапкидоины из Греции и Индии. Среди взрослых конкуренция была существенно выше. Первые места взяли хапкидоины России, США, Финляндии и Германии. Призерами стали представители Франции, Австрии, Хорватии. Награды чемпионам вручал Николай Волуев.

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Николай Валуев Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Я не сомневаюсь, что чемпионат, проведённый в Петербурге, войдёт в историю крупнейших мировых турниров боевых искусств», — отметил главный судья соревнований, президент Международной Дан Федерации хапкидо, грандмастер Герхард Агринц.

Напоминаем, что Международный фестиваль боевых искусств «Кубок балтийского моря» проходит в Петербурге ежегодно с 1997.

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