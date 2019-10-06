Екатеринбург, , 13:57 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл екатеринбургскую команду «Урал» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на поле «Екатеринбург-арены» и закончилась в пользу гостей со счётом 3:1.

Все мячи в игре оказались на счету игроков «Зенита». Счёт в матче открыл на 3-й минуте сербский защитник Бранислав Иванович, на 27-й его удвоил полузащитник Магомед Оздоев, на 58-й минуте отправил мяч в собственные ворота хавбек Олег Шатов и на 63-й минуте поставил точку в матче иранский форвард Сердар Азмун.

Отметим, эта победа позволила «Зениту» набрать 26 очков и вновь возглавить турнирную таблицу РПЛ, однако у идущего на втором месте ЦСКА 25 очков и одна игра в запасе. У «Урала» 14 очков и девятое место.