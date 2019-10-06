Москва, , 13:30 — REGNUM Футбольный московский клуб ЦСКА уверенно обыграл команду «Ростов» в матче двенадцатого тура молодёжного первенства России по футболу.

Игра проходила на поле московского стадиона «Октябрь» и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счет во встрече открыл малайский форвард ЦСКА Лассана Н'Диайе, отличившийся на 16-й минуте игры, а затем его одноклубники нападающий Илья Востриков (25-я) и полузащитник Наяир Тикнизян (30-я) дважды увеличили разрыв в счете.

Во втором тайме «Ростову» удалось отыграть один мяч усилиями форварда Илья Прошлякова, однако он в итоге стал «голом престижа», так как на большее гостей не хватило.

Отметим, по итогам матча ЦСКА набрал 22 очка и это позволяет ему занимать третью строчку турнирной таблицы молодёжного первенства России по футболу. У «Ростова» 17 очков и десятое место.