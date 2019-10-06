Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM «Динамовцы» реабилитировались за последние четыре пораженческих матча в игре с «Автомобилистом».

5 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги клуб из столицы Урала «Автомобилист» принял на своём льду московское «Динамо». Встреча прошла на «Уралец-Арена» при пяти с лишним тысяч болельщиков.

Первый период прошёл при практически полном доминировании хозяев льда. «Автомобилист» почти в два раза перебросал своего соперника, записав в графу статистики периода 13 бросков на свой счёт, когда у «Динамо» оказалось всего лишь 7 бросков в сторону ворот Якуба Коваржа.

Но статистика бывает обманчива, как и сама игра. Несмотря на преимущество команды хозяев, «Автомобилисту» не удалось полностью реализовать свой потенциал в рамках первого периода. Обе команды отличились по разу, а первыми это сделали гости из столицы. На 4 минуте встречи Вячеслав Кулемин в касание отправил шайбу в ворота соперника с изумительной передачи Дмитрия Моисеева — 1:0. Но уже на экваторе периода счёт на табло снова стал равным, во многом благодаря внимательности Александра Кучерявенко, который отличился необычной передачей. Шайба зашла за ворота «Динамо», но Кучерявенко успел отдать точную передачу, не глядя на «пятак», где вовремя оказался Александр Голышев — 1:1.

Во втором периоде «динамовцам» было суждено выйти вперёд. Чересчур неаккуратная игра «Автомобилиста» вылилась в плохую шутку для команды. 25-летний Андрей Миронов зарядил шайбу в нижний дальний угол от синей линии в результате выигранного Дмитрием Яшкиным вбрасывания — 2:1.

В третьем периоде московское «Динамо» ещё больше огорчило болельщиков «Автомобилиста». В течение первых шести минут тайма гости отметились двумя безответными шайбами, установив итоговый счёт встречи с преимуществом в три шайбы. Сперва, Кирилл Лямин зарядил шайбу в ближний верхний угол, мощно бросив с синей линии — 3:1. А ещё через минуту Владимир Брюквин замкнул зрелищную комбинацию в исполнении «Динамо» мощным броском в одно касание — 4:1. Очередная крупная победа московского «Динамо».

В результате этой победы в рамках текущего регулярного чемпионата «Динамо» забралось на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бело-голубые» набрали 17-й балл, благодаря победе над «Автомобилистом».