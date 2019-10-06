Москва, , 12:54 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с московского теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Об этом 6 октября сообщает Tennis.Life.

По данным источника, румынка, являющаяся пятой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не сможет принять участие в московском турнире из-за проблем со здоровьем, начавшимся у нее ещё во время теннисного турнира в Ухане, где она снялась в третьем круге соревнований.

Отметим, несмотря на проблемы со здоровьем, Симона Халеп позднее решила выступить на турнире WTA в Пекине, где прошла во второй круг и уступила в матче с российской спортсменкой Екатериной Александровой со счетом 2:6, 3:6. Тогда румынская теннисистка также жаловалась на трудности со здоровьем.