Ливерпуль, Великобритания, , 13:02 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Джеймс Милнер не намерен покидать свою команду, утверждает 6 октября Daily Star.

Ранее появилась информация о том, что Милнер может перейти в клуб «Лидс», если последний сможет попасть в английскую Премьер-лигу (АПЛ), однако сам 33-летний футболист хотел бы продлить свой контракт с «Ливерпулем» и даже считает возможным закончить именно здесь свою игровую карьеру.

Отметим, Джеймс Милнер перешёл в «Ливерпуль» из команды «Манчестер Сити» в 2015 году. В минувшем сезоне он провёл 44 матча за клуб и отметился в них 7 голами.