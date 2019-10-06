Больцано, Италия, , 12:30 — REGNUM Российские фигурист Пётр Гуменник выиграл серебряную награду на этапе юниорской серии Гран-при фигуристов, проходящем в Энье (Италия).

Российский спортсмен получил за исполнение произвольной программ 151,40 балла, что стало его личным рекордом, а в сумме набрал 232,39, что и стало вторым результатом.

Победителем стал представитель Италии Даниэль Грассль, набравший 241,53 балла. Третье место досталось украинскому фигуристу Ивану Шмуратко, результат которого составил 221,44 балла.

Отметим, всего в активе российских спортсменов на этап юниорского Гран-при в Италии 5 наград — 2 золотые, 2 серебряные и одна бронзовая.