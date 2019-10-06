Москва, , 11:41 — REGNUM Все хоккейные матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будут начаты с минуты молчания в память о скончавшемся защитнике новосибирского клуба «Сибирь» Самвеле Мнацяне. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба лиги.

«Матчи 6 октября начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о том, что защитник новосибирского хоккейного клуба КХЛ «Сибирь» Самвел Мнацян, страдавший от онкологического заболевания, скончался в возрасте 29 лет после продолжительной борьбы с болезнью.