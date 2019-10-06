Нью-Йорк, США, , 11:40 — REGNUM Украинский боксёр Сергей Деревянченко заявил о своей готовности провести матч-реванш с казахским боксёром Геннадием Головкиным, которому он ранее проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 кг.

«Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов», — приводит слова украинского боксёра vesti.kz.

Также он рассказал, что его рассечение глаза помогало сопернику во время боя и что он не почувствовал удар, который попал ему в область затылка и стал причиной нокдауна.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Геннадий Головкин победил представителя Украины Сергея Деревянченко в титульном бою за вакантное звание чемпиона мира по версии IBF, проходившем в Нью-Йорке.