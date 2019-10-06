Мадрид, , 11:10 — REGNUM Юристы футбольного клуба «Валенсия» обратились в полицию из-за того, что президент клуба получил сообщения с угрозой физической расправы. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба «Валенсии».

"Юридические службы «Валенсии» предоставили полиции информацию о серьезных угрозах, в том числе и смерти, которые по мобильному телефону в последние часы получил президент клуба», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем напоминается, что за подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, в нынешнем сезоне болельщики «Валенсии» недовольны руководством клуба. Команда по итогам восьми туров испанской Примеры занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.