Денвер, США, , 11:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл хоккеистов «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра проходила на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей забили Микко Рантанен (5-я в большинстве), Пьер Белльмар (6-я), Габриэль Ландескуг (39-я) и Райан Грейвс (60-я в пустые ворота).

У их оппонентов отличились Райан Сутер (11-я) и Зак Паризе (29-я в большинстве).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, в следующем матче «Колорадо» сыграет с командой «Бостон Брюинз», а «Миннесота» встретится с «Виннипег Джетс».