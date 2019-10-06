Салоники, Греция, , 11:02 — REGNUM Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов может занять аналогичную должность в греческой команде ПАОК, утверждает 6 октября БИЗНЕС Online.

По данным источника, 53-летний специалист недавно летал в Салоники, где провел встречу с владельцем ПАОК Иваном Саввиди. Также отмечается, что агент бывшего наставника «красно-белых» Вадим Шаблий знаком с руководством греческого клуба.

Отметим, Олег Кононов покинул «Спартак» после матча его подопечных в одиннадцатом туре Российской Премьер-лиги с командой «Оренбург», который они проиграли со счетом 2:1. В настоящее время главным тренером ПАОК является греческий специалист Абел Феррейра.

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