Эдмонтон, Канада, , 10:58 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской «Лос-Анджелес Кингз» проиграл команде «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу победой хозяев со счётом 6:5.

У «Эдмонтона» голы на счету Коннора Макдэвида (1-я минута), оформившего в матче дубль Джеймса Нила (11-я, 54-я), Зака Кассиана (25-я), Йоакима Нюгарда (46-я) и Дарнелла Нёрса (51-я).

У «Кингз» шайбами отметились Дастин Браун (5-я), Тревор Льюис (10-я), Анже Копитар (15-я), Майкл Амадио (44-я) и Дрю Даути (49-я).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук записал на свой счет одну результативную передачу в матче.

Отметим, в следующей игре «Лос-Анджелес» 9 октября встретится с «Калгари Флеймз», а «Эдмонтон» в этот же день проведёт матч на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс».