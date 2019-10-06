Нагано, Япония, 6 октября 2019, 10:33 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Египта в матче Кубка мира, проходящего в Японии.
Матч проходил в Нагано, российская команда победила египтян со счётом по партиям 3−1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21).
Ранее мужская сборная России проиграла командам Австралии (2−3) и Бразилии (0−3) на турнире.
Отметим, после пяти матчей сборная России находится на четвертом месте турнирной таблицы, одержав три победы и потерпев два поражения. В следующем матче российские волейболисты сыграют с командой Польши 9 октября.