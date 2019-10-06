Махачкала, , 10:03 — REGNUM Футбольный махачкалинский клуб «Анжи» может в ближайшее время остаться без домашнего стадиона. Об этом 6 октября сообщил в своем Twitter руководитель пресс-службы команды Сергей Расулов.

«С большой вероятностью в воскресенье «Анжи» сыграет свой последний матч на «Анжи Арене». Офис клуба на стадионе опечатан», — написал в своем сообщении Расулов.

Также он отметил, что клубу негде тренироваться и негде играть, так как единственный подходящий для этого стадион в Дагестане — «Динамо» в Махачкале, занят командой «Легион», а ближайший необходимый вариант находится в Грозном.

«В клубе сегодня остались работать около 10 человек, которые сохраняют «Анжи» жизнь и поддерживают клуб на плаву. Что дальше — неизвестно…», — заключил в своем сообщении Сергей Расулов.

Отметим, по итогам одиннадцати туров Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ)клуб «Анжи» находится на пятнадцатом месте турнирной таблицы Юга. 6 октября махачкалинская команда должна принять у себя ростовский СКА.