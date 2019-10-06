Оттава, , 09:56 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч Монреаля и Торонто Nhl.com

Игра состоялась на льду «Скотиабанк-арены» в Торонто и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 6:5.

В составе победителей голами отметились Макс Доми (2-я минута), Джонатан Друин (46-я), Брендан Галлахер (47-я), Джефф Петри (54-я буллит) и Филлип Дано (56-я). Победный буллит на счету Пола Байрона.

У «Торонто» голы на счету оформившего в матче дубль Остона Мэттьюса (6-я, 59-я), Александра Керфута (16-я), Тревора Мура (22-я) и Вильяма Нюландера (46-я в большинстве). Российский форвард команды Илья Михеев отметился в матче результативной передачей.

«Монреаль» проигрывал к 46-й минуте со счетом 1:4, однако смог забросить 4 шайбы в течение 10 минут и выйти вперед. И только за 15 секунд до окончания основного матча хоккеистам «Торонто» удалось перевести игру в овертайм.

Последний победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов гости оказались удачливее.

Отметим, это первая победа «Монреаля» и первое поражение «Торонто» в новом сезоне. В следующем матче «Монреаль» 10 октября встретится с «Баффало», а «Торонто» 8 октября сыграет с «Сент-Луисом».