Питтсбург, США, , 08:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пейнтс-арены» в Питтсбурге и закончилась разгромом гостей со счетом 7:2.

У «Питсбурга» шайбами отметились оформивший в матче дубль шведский нападающий Патрик Хорнквист (22-я и 50-я минуты), шведский защитник Маркус Петтерссон (25-я), также оформивший дубль в игре форвард Джаред Маккан (29-я, 36-я при игре 4×4), защитник Крис Летанг (40-я в большинстве) и латвийский форвард Теодор Блюгерс (52-я).

У «Коламбуса» голы забили защитник Зак Веренски (27-я) и шведский форвард Густав Нюквист (55-я).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму во втором периоде встречи. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» сыграет 9 октября с клубом «Виннипег Джетс», а «Коламбус» 8 октября встретится с командой «Баффало Сэйбрз».