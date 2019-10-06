Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл в овертайме команду «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Основное время мачта закончилось вничью. На две шайбы «Вашингтона» заброшенные нападающими Гарнетом Хэтэуэем (18-я минута) и Ти Джеем Оши (32-я), «Каролина» ответила голами финского форварда Эрика Хаулы (43-я в большинстве) и защитника Джейкоба Славина (50-я).

В овертайме защитник «Каролины» Джейк Градинер поставил в матче точку, принеся победу своей команде.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет в матче две результативные передачи. Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче соперником «Вашингтона» станет команда «Даллас Старз», а «Каролина» встретится с «Тампой».