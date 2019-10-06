Нью-Йорк, США, , 08:26 — REGNUM Казахский боксер Геннадий Головкин победил представителя Украины Сергея Деревянченко в титульном бою за вакантное звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 кг, проходившем в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

При этом Головкин по ходу первого раунда оказался в нокдауне, а потом, по мнению комиссии, нанес украинцу головою рассечение, однако медики позволили последнему продолжать поединок.

Боксеры провели на ринге все заявленные двенадцать раундов и по их итогам судьи единогласным решением отдали победу представителю Казахстана со счетом 114−113, 115−112, 115−112.

Отметим, по итогам боя в активе Геннадия Головкина 40 побед (35 — нокаутом), одна ничья и одно поражение. Для Сергея Деревяненко это второй проигрыш при 13 победах (10 — нокаутом).