Манчестер, Великобритания, , 07:49 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не жалеет о продаже бельгийского форварда Ромелу Лукаку в миланскую команду «Интер» летом нынешнего года, несмотря на нехватку в «МЮ» нападающих. Его мнение на эту тему 6 октября приводит Mirror.

«Я могу сказать, что мне не хватает нападающих в команде, но я принял это решение (о продаже Лукаку. — прим. ред.) и принял его с радостью», — заявил Сульшер.

Также он объяснил, что, несмотря на отличный потенциал, мысли 26-летнего футболиста были уже не с «МЮ».

Кроме этого, главный тренер «МЮ» отметил, что он не хочет говорить много об игроках других клубов, и что он очень уважает Лукаку, однако время игрока в манчестерской команде подходило к концу.

«Мы довольны своей работой на трансферном рынке. Не хотелось тратить большие деньги на покупку тех игроков, в которых ты не уверен», — заключил Уле Гуннар Сульшер.

Отметим, Ромелу Лукаку перешёл из «МЮ» в миланскую команду «Интер» летом нынешнего года за €65 млн. В составе манчестерского клуба он провел 96 матчей и отличился в них 42 голами и 13 результативными передачами.