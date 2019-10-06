Сент-Луис, США, , 07:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Владимир Тарасенко в составе хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» (сс) Michael Miller

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

Счет в матче открыл форвард хозяев Дэвид Перрон уже на 2-й минуте игры. Затем последовали две шайбы гостей в исполнении шведского нападающего «Далласа» Маттиаса Янмарка (12-я в меньшинстве) и его одноклубника, финского защитника Миро Хейсканена (34-я), позволившие «Далласу» счет сравнять и выйти вперед к концу второго периода матча.

Однако хоккеистов «Сент-Луиса» это не обескуражило и в третьем периоде они смогли дважды забить, усилиями форвардов Брэйдена Шенна (45-я) и Самюэля Бле (51-я), и победить в домашней игре.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в матче одной результативной передачей, российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», «Даллас» встретится с командой «Детройт Ред Уингз».