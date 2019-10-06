Оттава, , 07:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» увереннно обыграл хоккеистов «Оттавы» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

У «Рейнджерс» шайбами отличились шведский форвард клуба Мика Зибанежад, оформивший в матче хет-трик (-7я, 30-я и 33-я минуты) и ставший первой звездой матча, и российский нападающий Артемий Панарин (43-я), который также записал на свой счет одну результативную передачу и был признан третьей звездой. Ещё один российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бунчевич сделал три результативные передачи за матч, что позволило ему стать второй звездой матча.

У «Оттавы» шайбой отличился Брэди Ткачук (13-я).

Отметим, это вторая подряд победа «Рейнджерс» на старте нового сезона в НХЛ. Для «Оттавы» это поражение также стало вторым подряд.