Монпелье, Франция, , 07:13 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уступил команде «Монпелье» в матче девятого тура французской Лиги 1.

Игра состоялась на поле стадиона «Стад де ла Моссон"в Монпелье и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

У «Монпелье» голами отличились хавбек Флоран Молле (31-я минута), португальский защитник клуба Педру Мендеш (39-я) и алжирский форвард Энди Делор (56-я).

Единственный мяч «Монако» на счету нападающего Виссама Бен Йеддера (69-я).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был удалён с поля на 82 — минуте за вторую желтую карточку.

Отметим, в следующем туре «Монако» 20 октября примет у себя «Ренн», а «Монпелье» 19 октября поедет в гости к «Реймсу».