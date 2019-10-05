Екатеринбург, , 20:58 — REGNUM Председатель екатеринбургской гордумы Игорь Володин вновь стал чемпионом мира по жиму штанги лёжа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе думы.

Игорь Вододин Egd.ru

Спикер защитил свой титул на мультитурнире «Золотой тигр-XIII», в котором принимали участие около девяти тысяч спортсменов в 50 видах спорта. Володин смог улучшить свой прошлогодний результат — если год назад он победил с поднятыми 130 кг, то сейчас председатель думы выжал 135 кг.

Сам спикер планирует выполнить норматив мастера спорта международного класса в декабре 2019 года.

Напомним, ранее кировский школьник установил мировой рекорд по жиму штанги лёжа. Восьмилетний ребёнок смог 701 раз поднять штангу, которая составляла половину его собственного веса.

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