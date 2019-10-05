Мадрид, , 19:34 — REGNUM 5 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» между командами «Реал» и «Гранада» был разыгран матч в рамках 8-го тура испанской Примеры 2019/20. Игра завершилась уверенной победой «сливочных».

«Реал Мадрид» RonnyK

Гол вышедшего на замену на 83-й минуте Хамеса Родригеса стал для колумбийца первым в этом сезоне во всех турнирах.

Звания лучшего матча с оценкой 7.82 удостоился хорватский центральный полузащитник Лука Модрич, совершивший 1 отбор и 2 успешные обводки, выигравший 1 верховую дуэль и подавший 2 корнера. Точность передач хавбэка составила 86%.

Мадридский «Реал», одержав победу и набрав 18 очков после 8-ми туров, поднялся на первую позицию и остался непобежденным в сезоне Примеры. «Гранада» с 14-ю баллами идет строчкой ниже.

Статистика матча («Реал"/"Гранада»)

Удары 17/7

Удары в створ 9/5

Владение 53%/47%

Угловые 6/2

Нарушения 12/17

WhoScored 6.89/6.46

Стартовые составы на матч:

«Реал»: Ареола, Карвахаль, Рамос, Варан, Одриосола, Каземиро, Вальверде, Кроос, Азар, Бейл, Бензема.

Запас: Милитао, Модрич (↑ 34), Родригес (↑ 83), Йович, Иско (↑ 69), Диего, Родриго.

«Гранада»: Силва, Бараона, Нева, Диас, Дуарте, Пуэртас, Азиз, Монторо, Эррера, Мачис, Сольдадо.

Запас: Гоналон (↑ 6), Мортинес, Вадильо (↑ 51), Кейбаши, Аарон, Рамос, Фернандес (↑ 64).

Бригада арбитров: Сантьяго Хайме | Хорхе Буэно Матео | Фернандо Тресако | Давид Пинто.

Желтые карточки: Каземиро — 43, Карвахаль — 54, Бараона — 54, Сольдадо — 56, Ареола — 68, Эррера — 72, Дуарте — 73, Пуэртас — 81, Родригес — 90.

Забитые мячи: Карим Бензерма (Гарет Бейл) 2 — 1:0, Эден Азар (Федерико Вальверде) 45 — 2:0, Лука Модрич (Эден Азар) 61 — 3:0, Дарвин Мачис (пенальти) 69 — 3:1, Домингуш Дуарте (Виктор Диас) 77 — 3:2, Хамес Родригес (Альваро Одриосола) 90 — 4:2.