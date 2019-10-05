Лондон, , 19:14 — REGNUM 5 октября на стадионе «Терф Мур» между командами «Бернли» и «Эвертон» был разыгран матч в рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч, забитый Джефом Хендриком на 72-й минуте, стал для 27-летнего футболиста 3-м в сезоне во всех турнирах за клуб и сборную.

«Бернли» набрал 12 очков и временно поднялся на 4-ю позицию. «Эвертон» с 7-ю баллами опустился на 17-ю строчку.

В составе хозяев лучшим игроком матча стал центральный защитник Бен Ми, выигравший 9 верховых дуэлей и совершивший 1 успешный отбор. Точность передач футболиста составил 52%.

Статистика матча («Бернли"/"Эвертон»)

Удары 12/8

Удары в створ 5/2

Владение 41%/59%

Угловые 7/9

Нарушения 5/10

WhoScored 6.86/6.33

Стартовые составы на матч:

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс, Гудмундссон, Макнейл, Хендрик, Вествуд, Вуд, Барнес.

Запас: Тейлор (↑ 55), Брэди, Родригес (↑ 73), Харт, Леннон (↑ 84), Выдра, Лонг.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Динь, Мина, Коулман, Ришарлисон, Делф, Сигурдссон, Ивоби, Шнайдерлен, Калверт-Льюин.

Запас: Холгейт, Сидибе (↑ 59), Бернард, Гомеш (↑ 84), Дэвис, Кин (↑ 74), Лессль.

Бригада арбитров: Грэм Скотт | Эдриан Холмс | Николас Хортон | Майкл Солсбери.

Желтые карточки: Коулман — 43, Хендрик — 64, Сидибе — 88, Вествуд — 90.

Красные карточки: Коулман — 56.

Забитые мячи: Джеф Хендрик (Эшли Вествуд) 72 — 1:0.