Лондон, 5 октября 2019, 19:14 — REGNUM 5 октября на стадионе «Терф Мур» между командами «Бернли» и «Эвертон» был разыгран матч в рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч, забитый Джефом Хендриком на 72-й минуте, стал для 27-летнего футболиста 3-м в сезоне во всех турнирах за клуб и сборную.
«Бернли» набрал 12 очков и временно поднялся на 4-ю позицию. «Эвертон» с 7-ю баллами опустился на 17-ю строчку.
В составе хозяев лучшим игроком матча стал центральный защитник Бен Ми, выигравший 9 верховых дуэлей и совершивший 1 успешный отбор. Точность передач футболиста составил 52%.
Статистика матча («Бернли"/"Эвертон»)
Удары 12/8
Удары в створ 5/2
Владение 41%/59%
Угловые 7/9
Нарушения 5/10
WhoScored 6.86/6.33
Стартовые составы на матч:
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс, Гудмундссон, Макнейл, Хендрик, Вествуд, Вуд, Барнес.
Запас: Тейлор (↑ 55), Брэди, Родригес (↑ 73), Харт, Леннон (↑ 84), Выдра, Лонг.
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Динь, Мина, Коулман, Ришарлисон, Делф, Сигурдссон, Ивоби, Шнайдерлен, Калверт-Льюин.
Запас: Холгейт, Сидибе (↑ 59), Бернард, Гомеш (↑ 84), Дэвис, Кин (↑ 74), Лессль.
Бригада арбитров: Грэм Скотт | Эдриан Холмс | Николас Хортон | Майкл Солсбери.
Желтые карточки: Коулман — 43, Хендрик — 64, Сидибе — 88, Вествуд — 90.
Красные карточки: Коулман — 56.
Забитые мячи: Джеф Хендрик (Эшли Вествуд) 72 — 1:0.