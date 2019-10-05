Лондон, , 19:04 — REGNUM 5 октября в Ливерпуле на стадионе «Эйнфилд» между командами «Ливерпуль» и «Лестер Сити» был разыгран матч в рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась волевой победой «мерсисайдцев».

Победный гол Джеймса Милнера с пенальти в компенсированное время стал для футболиста вторым в сезоне.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.86 стал лидер сборной Сенегала Садио Мане, забивший первый мяч хозяев, совершивший 4 отбора и 2 успешные обводки и нанесший 3 удара. Точность передач вингера составила 81%.

«Ливерпуль», одержав 8-ю победу подряд в этом сезоне АПЛ, набрал 24 очка и укрепился на первой позиции в турнирной таблице. «Лестер Сити» с 14-ю баллами расположился двумя строчками ниже.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Лестер Сити»)

Удары 18/2

Удары в створ 8/1

Владение 57%/43%

Угловые 4/6

Нарушения 9/17

WhoScored 6.94/6.71

Стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Ловрен, Трент, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Фирмино.

Запас: Кейта, Гомес, Хендерсон (↑ 78), Лаллана (↑ 90), Ориджи (↑ 78), Келлехэр, Эллиотт.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Тилеманс, Ндиди, Прает, Мэддисон, Варди, Барнс.

Запас: Джастин, Морган, Грэй, Олдбрайтон (↑ 46), Уард, Перес (↑ 74), Чоудури (↑ 86).

Бригада арбитров: Крис Кавана | Даниэл Кук | Сиан Массей | Майк Дин.

Желтые карточки: Ндиди — 30, Фабиньо — 39, Сеюнджю — 53, Эванс — 69, Чоудури — 89.

Забитые мячи: Садио Мане (Джеймс Милнер) 40 — 1:0, Джеймс Мэддисон (Айозе Перес) 80 — 1:1, Джеймс Милнер (пенальти) 90 — 2:1.