Берлин, , 18:35 — REGNUM

5 октября на стадионе «БайАрена» между командами «Байер-04» и «Ред Булл Лейпциг» был разыгран матч в рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.31 стал защитник сборной Венгрии Вилли Орбан, совершивший 2 успешных отбора и выигравший 6 верховых дуэлей. В составе хозяев выделился Чарлес Арангис, отличившийся голевой передачей.

«Ред Булл Лейпциг», набрав 14 очков, делит первую позицию, уступая «Баварии» и «Фрайбургу» по разнице забитых и пропущенных. «Байер-04» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.

Статистика матча («Байер-04"/"Ред Булл Лейпциг»)

Удары 14/10

Удары в створ 8/5

Владение 61%/39%

Угловые 4/0

Нарушения 12/13

WhoScored 6.69/6.70

Стартовые составы на матч:

«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Синкгравен, Вайзер, Баумгартлингер, Арангис, Беллараби, Амири, Хавец, Фолланд.

Запас: Ретсос, Драгович, Паулиньо, Демирбай (↑ 89), Аларио, Похьянпало, Венделл (↑ 46), Диаби (↑ 76), Озджан.

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Халштенберг, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Форсберг, Демме, Лаймер, Забитцер, Кунья, Вернер.

Запас: Сараччи, Хайдара, Поульсен (↑ 70), Лукман, Нкунку (↑ 59), Шик (↑ 64), Мукиэле, Ампаду, Мвого.

Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Шал | Марсель Пайгрим | Сорен Шторкс.

Желтые карточки: Сингравен — 45, Демме — 60, Поульсен — 73, Вайзер — 74.

Забитые мячи: Кевин Фолланд (Чарлес Арангис) 66 — 1:0, Кристофер Нкунку (Марсель Халштенберг) 79 — 1:1.