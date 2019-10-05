Берлин, 5 октября 2019, 18:26 — REGNUM 5 октября на стадионе «Альянц Арена» между командами «Бавария» и «Хоффенхайм» был разыгран матч в рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась сенсационной победой гостей.
Лучшим игроком матча с оценкой 8.15 стал 26-летний новичок «сине-белых» Саркис Адамян, оформивший дубль, выигравший 1 верховое единоборство и совершивший 1 успешный отбор.
«Хоффенхайм», набрав 8 очков, поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице лиги. «Бавария» с 14-ю баллами временно осталась на первой строчке.
Статистика матча («Бавария"/"Хоффенхайм»)
Удары 19/8
Удары в створ 4/5
Владение 62%/38%
Угловые 8/3
Нарушения 7/12
WhoScored 6.68/6.76
Стартовые составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг, Киммих, Толиссо, Алькантара, Коутиньо, Коман, Гнабри, Левандовски.
Запас: Мартинес, Кюизанс, Перишич (↑ 60), Дэйвис, Мюллер (↑ 60), Ульрайх, Маи.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Пош, Акпогума, Кадержабек, Гейгер, Гриллич, Руди, Сков, Бебу, Адамян.
Запас: Брене, Бичакчич (↑ 82), Стафилидис (↑ 62), Нортвейт (↑ 67), Рупп, Пентке, Баумгартнер, дос Сантос, Локадия.
Бригада арбитров: Тобиас Штилер | Маттиас Йолленбек | Гиттельманн Кристиан | Марсель Унгер.
Желтые карточки: Алькантара — 45, Перишич — 90.
Забитые мячи: Саркис Адамян (Деннис Гейгер) 54 — 0:1, Роберт Левандовски (Томас Мюллер) 73 — 1:1, Саркис Адамян (Роберт Сков) 79 — 1:2.