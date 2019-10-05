Берлин, , 18:26 — REGNUM 5 октября на стадионе «Альянц Арена» между командами «Бавария» и «Хоффенхайм» был разыгран матч в рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась сенсационной победой гостей.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.15 стал 26-летний новичок «сине-белых» Саркис Адамян, оформивший дубль, выигравший 1 верховое единоборство и совершивший 1 успешный отбор.

«Хоффенхайм», набрав 8 очков, поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице лиги. «Бавария» с 14-ю баллами временно осталась на первой строчке.

Статистика матча («Бавария"/"Хоффенхайм»)

Удары 19/8

Удары в створ 4/5

Владение 62%/38%

Угловые 8/3

Нарушения 7/12

WhoScored 6.68/6.76

Стартовые составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг, Киммих, Толиссо, Алькантара, Коутиньо, Коман, Гнабри, Левандовски.

Запас: Мартинес, Кюизанс, Перишич (↑ 60), Дэйвис, Мюллер (↑ 60), Ульрайх, Маи.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Пош, Акпогума, Кадержабек, Гейгер, Гриллич, Руди, Сков, Бебу, Адамян.

Запас: Брене, Бичакчич (↑ 82), Стафилидис (↑ 62), Нортвейт (↑ 67), Рупп, Пентке, Баумгартнер, дос Сантос, Локадия.

Бригада арбитров: Тобиас Штилер | Маттиас Йолленбек | Гиттельманн Кристиан | Марсель Унгер.

Желтые карточки: Алькантара — 45, Перишич — 90.

Забитые мячи: Саркис Адамян (Деннис Гейгер) 54 — 0:1, Роберт Левандовски (Томас Мюллер) 73 — 1:1, Саркис Адамян (Роберт Сков) 79 — 1:2.