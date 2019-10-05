Владивосток, , 18:17 — REGNUM 5 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» из Владивостока принимал на своем льду китайский клуб «Куньлунь», базирующийся в Пекине. Встреча прошла на «Фетисов-Арена» во Владивостоке при пяти тысячах болельщиков.

Команды выдали зрелищную игру, чего совсем не ожидаешь от подобной вывески, представляющей нам клубы из второй половины турнирной таблицы Восточной конференции. Однако, как показывает опыт, порой самые интересные и красочные матчи происходят именно среди команд второго эшелона, главной мотивацией которых является сохранение места среди элиты. И одним из таких матчей стало противостояние «Адмирала» и «Куньлунем» ранним утром 5 октября по московскому времени.

Первый период встречи закончился с неизменным равным счетом. Обе команды успели по два раза нарушить правила, но на ситуацию на счетчике табло это никак не повлияло. Единственное, что не ставило команды рядом, это количество нанесенных бросков в створ ворот соперника, в этом показателе лучше оказался «Куньлунь», на счету которого было 10 против 7 бросков «Адмирала».

В начале второй 20-минутки зрители увидели открытие счета. На радость болельщикам «Адмирала» шайба залетела в ворота гостей из Пекина. Словацкий нападающий хозяев Мартин Бакош блеснул мастерством, забросив изумительный гол своему бывшему клубу. Выступавший в сезоне 2016−2017 годов за «Куньлунь» Мартин Бакош, благодаря своему мастерски поставленному владению шайбой, отличился ярким голом. Словак неожиданно для вратаря вылетел из-за ворот и заложил шайбу прямиком в ближний верхний угол — 1:0. Позднее в начале третьего периода «Адмиралу» удалось удвоить преимущество в счете. Олег Ломако записал на свой счет первую шайбу в сезоне, отличившись с передачи Ивана Мищенко — 2:0. Ближе к середине заключительного тайма «Куньлунь» предпринял попытку вернуть равенство в счете, но клубу не хватило самого малого. Итан Уэрек сократил отставание «Ред Стар» до минимума на 10-й минуте периода, но на дальнейшее сил у гостей уже не хватило.

«Адмирал» добыл третью победу за последние четыре игры, поднявшись на 7 место в турнирной таблице Восточной конференции. Если дела у «Адмирала» будут набирать оборот, то, возможно, мы сможем лицезреть команду среди лучших в рамках плей-офф Кубка Гагарина, куда «моряки» не попадали уже с 2017 года.