Москва, , 17:46 — REGNUM Московский футбольный клуб «Динамо» отправил в отставку главного тренера Дмитрия Хохлова, сообщает 5 октября пресс-служба клуба.

«Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера.

Напомним, сегодня, 5 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» обыграл «Динамо» со счетом 2:0. После этого матча московский клуб опустился на предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов покинул пост после поражения от «Оренбурга». Столичный клуб потерпел четвертое поражение подряд.

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