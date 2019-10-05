Оренбург, , 16:03 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» обыграл московскую команду «Динамо» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Первый тайм прошел без забитых голов и в его конце с поля был удален полузащитник «Динамо» Артур Юсупов, оставивший свою команду в меньшинстве. А во втором футболисты «Оренбурга» дважды безответно поразили ворота гостей. Отличились хавбек Артём Кулишев (61-я минута) и сербский защитник хозяев Урош Радакович (88-я).

Отметим, по итогам встречи «Оренбург» набрал 14 очков и находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. Московское «Динамо» с 10 очками на пятнадцатом, предпоследнем месте.