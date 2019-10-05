Уфа, , 15:57 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» остался недоволен решениями главного арбитра матча двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с грозненской командой «Ахмат» Владислава Безбородова.

Уфимский клуб опубликовал в своем официальном Twitter нарезку видео, на которой запечатлены спорные, по мнению команды, моменты, в которые главный судья встречи должен был назначить пенальти в ворота грозненской команды, но не назначил.

https://twitter.com/UfaFc/status/1180444943267049472

Также к записи прикреплён хэштег #ЕгоровУходи, который призывает главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова уйти с занимаемого им поста.

Напомним, ранее футбольный грозненский клуб «Ахмат» обыграл с минимальным преимуществом команду «Уфа» в матче двенадцатого тура РПЛ. Позднее новый главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмата» Игорь Шалимов заявил, что он посвятил победу его подопечных над уфимской командой главе Чеченской республики Рамзану Кадырову в день его рождения.