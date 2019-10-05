Краснодар, , 15:23 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» и московская команда «Спартак» сыграли вничью в матче двенадцатого тура молодежного чемпионата России по футболу.

Итоги матча Twitter@fcsm_official

Игра прошла на поле «Академии ФК Краснодар» в Краснодаре и закончилась с ничейным счётом 1:1.

Все главные события матча произошли уже в первом тайме. Счет в матче открыл защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов, отличившийся на 23-й минуте. Затем, на 34-й, грузинский нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе сравнял счет, удачно реализовав пенальти, назначенный в ворота хозяев. И на 40-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Дмитрий Кратков, однако это не помогло московскому клубу победить.

Отметим, по итогам встречи «Краснодар» набрал 14 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице молодежного чемпионата России по футболу. Московский «Спартак» имеет в активе 17 очков и занимает девятую строчку.