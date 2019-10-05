Грозный, , 15:17 — REGNUM Новый главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмата» Игорь Шалимов посвятил победу его подопечных над командой «Уфа» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) главе Чеченской республики Рамзану Кадырову в день его рождения.

Игорь Шалимов Дмитрий Голубович

«Хочу посвятить эту победу главе Чечни Рамзану Кадырову, у него сегодня день рождения, а также болельщикам, которые вздохнули, многие ждали этой победы», — заявил главный тренер «Ахмата» в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также он отметил, что любому тренеру важно начать свою работу с победы и что «Уфа» играла организованно и жестко, а потому важно было им в этом не уступить.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный грозненский клуб «Ахмат» обыграл с минимальным преимуществом команду «Уфа» в матче двенадцатого тура РПЛ.