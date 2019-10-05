Ташкент, , 14:55 — REGNUM Развитие триатлона в Туркестане обсудили участники исполнительного совета «Центрально-Азиатской ассоциации триатлона» (САТА) в Ташкенте, сообщает 5 октября издание UzDaily.

Встреча в Ташкенте triathlon.org.kz

Отмечается, что встреча совета САТА состоялась в Узбекистане впервые. Во время переговоров участники обменялись мнениями и приняли решение по налаживанию работы комитетов. Кроме того, были избраны руководители комитетов от национальных федераций по триатлону.

Участники совещания также обсудили проведение транснационального старта Чимкент — Ташкент, который запланирован на 3 мая 2020 года. Кроме того, был поднят вопрос по развитию паратриатлона.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта национальные федерации триатлона Узбекистана, Казахстана и Киргизии организовали «Центрально-Азиатскую ассоциацию триатлона».

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