Амстердам, , 14:43 — REGNUM Футбольный амстердамский клуб «Аякс» убрал сумму отступных из контракта своего марокканского защитника Хакима Зиеша. Об этом 5 октября сообщает Telegraaf.

Хаким Зеиш Антон Зайцев

По данным источника, предположительно, клуб из Амстердама убрал отступные из контракта 26-летнего футболиста чтобы помешать мадридскому клубу «Реал» купить его во время зимнего трансферного окна. Позднее руководство голландской команды планирует снова прописать в контракте игрока отступные в размере €50 млн.

При этом ранее Зиеша мог купить любой клуб за €30 млн, однако в августе текущего года футболист продлил свой контракт с «Аяксом» до 2022 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Хаким Зиеш сыграл в составе «Акяса» в 14 матчах и отличился в них 6 голами.