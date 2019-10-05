Сысерть, Свердловская область, , 14:35 — REGNUM Футбольный екатеринбургский клуб «Урал» вырвал победу на последних минутах у санкт-петербургской команды «Зенит» в матче тринадцатого тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра проходила на поле «Спортбазы Бажовия» в Сысерти и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей хет-трик на свой счет записал хавбек Дмитрий Маковский, отличившийся на 7-й, 29-й и 89-й минутах, последним своим голом буквально вырвавший победу у соперника перед самым концом встречи.

У «Зенита» оба гола забил оформивший в матче дубль полузащитник Вадим Симутенков, забивший на 10-й и 55-й минуте.

Отметим, по итогам встречи «Урал» набрал 18 очков, что позволило ему занять восьмое место в турнирной таблице молодежного первенства. У «Зенита» 20 очков и шестая строчка.