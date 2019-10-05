Владивосток, , 14:34 — REGNUM Хоккейный владивостокский клуб «Адмирал» нанес поражение пекинской команде обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Итоги матча Twitter@hcadmiral

Игра состоялась на льду «Фетисов-арены» во Владивостоке и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

В первом периоде команды не смогли забить и только на 21-й минуте словацкий форвард «Луча» Мартин Бакош открыл счет в матче. На 45-й минуте его одноклубник, назначающий Олег Ломако, удвоил счет и преимущество своей команды, а на 50-й «Куньлунь» смог отыграть одну шайб усилиями канадского форварда Итана Верика.

Отметим, это третья победа «Луча» в последних четырех матчах, в следующем туре команда примет у себя «Нефтехимик» из Нижнекамска 7 октября. Для пекинской команды это второе подряд поражение.