Ташкент, , 13:57 — REGNUM Стоимость билетов на отборочный матч между футбольными сборными Узбекистана и Ймена составляет от 35 тыс. сумов до 75 тыс. сумов ($3,7-$8), сообщает 5 октября издание UPL.

Отборочный матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году состоится 10 октября 2019 года на стадионе «Пахтакор». В группу «D» также входят Ирак, Саудовская Аравия, Сингапур, Палестина, Вьетнам, Сирия, КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в сборной Узбекистана поменялся главный тренер — на место аргентинца Эктора Купера пришел Вадим Абрамов, который руководил командой в 2010—2012 годах.

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