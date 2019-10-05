Уфа, , 14:02 — REGNUM Футбольный грозненский клуб «Ахмат» обыграл с минимальным преимуществом команду «Уфа» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Итоги матча Twitter@akhmatgrozny

Игра прошла на поле уфимского стадиона «Нефтяник» и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Автором единственного в матче мяча стал венесуэльский защитник «Ахмата» Уилкер Анхель, отличившийся уже на 9-й минуте встречи.

Отметим, это первый матч для нового главного тренера грозненской команды Игоря Шалимова, сменившего на этом посту Рашида Рахимова, покинувшего его после поражения «Ахмата» от команды «Сочи» в одиннадцатом туре РПЛ.

Напомним, по итогам матча «Ахмат» набрал 12 очков, что позволило ему занять одиннадцатую строчку турнирной таблиц РПЛ. У «Уфы» 16 очков и шестое место.