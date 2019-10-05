Владивосток, , 13:53 — REGNUM Владивостокский футбольный клуб «Луч» и курская команда «Авангард» сыграли боевую ничью в матче шестнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась вничью со счетом 2:2.

В составе «Авангарда» отличился полузащитник Михаил Земсков, оформивший в матче дубль, забив на 33-й и 84-й минуте.

У «Луча» голами отметились защитник Максим Насадюк (42-я) и форвард Саид Алиев (43-я), удачно реализовавший пенальти, назначенный в ворота гостей.

Отметим, по итогам встречи «Луч» с 19 очками занимает одиннадцатую строчку турнирной таблицы ФНЛ. «Авангард» имеет 17 очков и располагается на тринадцатом месте.