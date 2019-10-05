Москва, , 13:52 — REGNUM Итальянский специалист Доменико Тедеско должен прибыть в Москву 6 октября для того, чтобы подписать контракт с московским футбольным клубом «Спартак» 7 октября. Об этом 5 октября сообщает «Чемпионат».

На этом посту 34-летний итальянец сменит Олега Кононова, отправленного в отставку на минувшей неделе.

Отметим, Доменико Тедеско был главным тренером немецкого клуба «Шальке 04» с 2017 по 2019 год и в сезоне 2017/18 стал вторым в чемпионате бундеслиги. Он был уволен с занимаемого им поста в марте нынешнего года после поражения его подопечных в Лиге чемпионов от команды Манчестер Сити» со счетом 0:7.

Напомним, московский «Спартак» по итогам одиннадцати туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает девятую строчку турнирной таблицы с 14 очками в активе.