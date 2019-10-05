Хабаровск, , 13:22 — REGNUM Футбольные клубы «СКА-Хабаровск» и «Химки» не смогли выявить победителя в матче шестнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на поле стадиона имени Ленина в Хабаровске и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счёт в матче открыл на 33-й минуте встречи хавбек подмосковной команды Артём Полярус. А уже буквально через 5 минут полузащитник хабаровчан Рамазан Гаджимурадов счет сравнял и привел его эти к итоговому состоянию.

Отметим, по итогам встречи в активе «Химок» 34 очка, что позволяет им занимать второе место в турнирной таблице ФНЛ. У «СКА-Хабаровска» 25 очков и пятое строчка.