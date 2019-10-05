Токио, , 13:03 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович уверенно обыграл представителя Бельгии Давида Гоффина в полуфинальном матче теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Токио.

Сербский спортсмен уверенно одолел бельгийца в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За это время Джокович, являющийся 32-м в рейтинге АТР, 7 раз подал навылет и смог реализовать два брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 15-ю строчку мирового рейтинга, за это же время также подал навылет 7 раз и допустил одну двойную ошибку.

Счет личных встреч спортсменов стал 7−1 в пользу сербского теннисиста.

Отметим, в финале Новак Джокович сыграет с Джоном Миллманом из Австралии, ранее обыгравшим представителя США Райана Опелку. Призовой фонд турнира составляет $2,046 млн.